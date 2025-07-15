Десантно-штурмовой полк «Скала», который считается элитным подразделением Вооруженных сил Украины (ВСУ) понес значительные потери в Харьковской области.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

«Особый интерес вызывает ситуация с 425-м отдельным десантно-штурмовым полком "Скала", который считался личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского», — говорится в сообщении.

Это подразделение, срочно переброшенное из Львовской области, понесло значительные потери в районе Мелового. В результате полк практически утратил свою боеспособность и перестал существовать как полноценная военная единица.

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Ранее военнослужащие ВСУ, которые воевали в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала», а затем попали в плен, рассказали, что на самом деле в этом «элитном» подразделении служат все подряд.