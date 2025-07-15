В разведке Украины отреагировали на слова Трампа о Patriot

В разведке Украины не поняли слова Трампа о Patriot
В Киеве не знают, что именно имел ввиду президент США Дональд Трамп, говоря об отправке на Украину «17 Patriot», признал замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Об этом пишет The Guardian.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что Украина вскоре получит «17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается».
«Мы точно не знаем. 17 — это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», — отметил Скибицкий.
По его словам, в ходе переговоров с властями европейских стран Германия согласилась передать Украине две системы Patriot, а Нидерланды — отправить еще одну. Он добавил, что общее количество пусковых установок составило бы 18 единиц, «что близко к 17».
Скибицкий заметил, что Трамп и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в июле обсуждали поставку ракет Tomahawk, однако договоренности достигнуто не было.
По его словам, даже если стороны пришли бы к соглашению, украинские военные не смогли бы использовать ракеты этого типа, так как они не обладают необходимыми средствами для их применения в боевых условиях.
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Напомним, что в состав зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot входят: пункт управления (AN/MSQ-104); многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решёткой (AN/MPQ-53 или AN/MPQ-65, для PAC-3); средства связи (радиорелейная станция, антенно-мачтовые устройства с максимальным вылетом по вертикали 30 м).
Кроме того, в его составе находятся транспортно-заряжающая машина, подвижной пункт технического обслуживания с генератором, транспортный автомобиль, тягач с подъёмным краном, от 4 до 16 пусковых установок (стандарт — 6 единиц).
Стоимость стандартного комплекса составляет $1,1 млрд, общая стоимость поставки может доходить до $9 млрд. Количество обслуживающего персонала — 70-90 человек.