В разведке Украины отреагировали на слова Трампа о Patriot

В Киеве не знают, что именно имел ввиду президент США Дональд Трамп, говоря об отправке на Украину «17 Patriot», признал замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Об этом пишет The Guardian.

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После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что Украина вскоре получит «17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается».

«Мы точно не знаем. 17 — это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», — отметил Скибицкий.

По его словам, в ходе переговоров с властями европейских стран Германия согласилась передать Украине две системы Patriot, а Нидерланды — отправить еще одну. Он добавил, что общее количество пусковых установок составило бы 18 единиц, «что близко к 17».

Скибицкий заметил, что Трамп и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в июле обсуждали поставку ракет Tomahawk, однако договоренности достигнуто не было.

По его словам, даже если стороны пришли бы к соглашению, украинские военные не смогли бы использовать ракеты этого типа, так как они не обладают необходимыми средствами для их применения в боевых условиях.

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Напомним, что в состав зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot входят: пункт управления (AN/MSQ-104); многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решёткой (AN/MPQ-53 или AN/MPQ-65, для PAC-3); средства связи (радиорелейная станция, антенно-мачтовые устройства с максимальным вылетом по вертикали 30 м).

Кроме того, в его составе находятся транспортно-заряжающая машина, подвижной пункт технического обслуживания с генератором, транспортный автомобиль, тягач с подъёмным краном, от 4 до 16 пусковых установок (стандарт — 6 единиц).

Стоимость стандартного комплекса составляет $1,1 млрд, общая стоимость поставки может доходить до $9 млрд. Количество обслуживающего персонала — 70-90 человек.