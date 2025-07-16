ВСУ увеличили число атак у Волчанска Харьковской области

ВСУ за последнее время увеличили число атак у Волчанска Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на ряде участков фронта противник свыше десяти раз в сутки атакует в попытке вернуть ранее утраченные рубежи. При этом российские войска успешно отражают все накаты.

«ВС России успешно отражают все контратаки. На данный момент противник, неся потери, продолжает реализовывать свой замысел, игнорируя численный перевес ВС России и более современное вооружение и военную технику», — цитирует Марочко ТАСС.

В агентстве ранее отмечали, что попытка контратаки ВСУ у Волчанска привела к большому числу потерь.

Глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев также сообщал, что ВС России сдерживают украинскую армию на Волчанском направлении.