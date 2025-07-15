Командование ВСУ в связи со сложной обстановкой на сумском фронте вынуждено перебрасывать на данное направление 22-й отдельный батальон 1-й президентской бригады спецназа.

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"22-й отдельный батальон спецназа президентской бригады ВСУ на своих официальных ресурсах сообщил о переброске в Сумы. Характерно, что после массовых потерь в начале 2023 года в Донбассе, это подразделение ВСУ прославилось лишь своими военными преступлениями на купянском направлении. "Президентский спецназ" украинское командование использовало там как заградительный отряд, пытаясь остановить бегство 32-й отдельной механизированной бригады, прозванной по обе стороны фронта "бригадой дедов" из-за предпенсионного возраста большинства насильно мобилизованных украинцев", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также 140-й центр и 8-й полк Сил специальных операций Украины подтвердили факт участия в боевых действиях в Сумской области на своих официальных ресурсах.