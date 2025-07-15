Чехия отказалась закупать американское оружие для ВСУ

Прага не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия у американских производителей для ВСУ, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Об этом пишет портал Publico.

Накануне Трамп заявил о заключении сделки по поставке оружия Киеву. По его словам, расходы на приобретение вооружения для Украины лягут на Европейский союз.

«Чешская Республика сосредоточится на других проектах и способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по поставкам снарядов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту», — разъяснил Фиала.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отметил, что Венгрия также отказывается поддержать эту инициативу.

Свою готовность участвовать в новом плане по военной помощи Киеву пока подтвердили только правительства Германии и Норвегии.