В России высказались о будущем бомб с УМПК

Универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые превращают свободнопадающие бомбы в высокоточные, получат новые модули для повышения помехозащищенности. О будущем умных бомб высказался военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber.

Он отметил, что противник пытается противодействовать УМПК с актуальной версией модуля приема спутниковых данных «Комета». Однако такие случаи пока единичны.

«Наши сумеречные гении сделали ход конем и уже придумали и начали выпуск изделия, которое поможет нам протянуть еще какое-то время, когда век нынешней "Кометы" неизбежно подойдет к концу», — говорится в сообщении.

Модули «Комета» используют несколько приемников для сравнения углов и силы поступающих сигналов. Это позволяет отличить настоящие сигналы от помех систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее в июле канал Fighterbomber писал, что ВКС России получили модернизированные УМПК, которые повышают дальность планирования бомб.