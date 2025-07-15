В США сделали заявление о новых поставках Киеву через НАТО

Оружие, которое страны НАТО закупят у Вашингтона для поставок на Украину в рамках сделки с президентом США Дональдом Трампом, готово к немедленной отправке, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times.

По ее данным, оружие либо выделили из существующих военных арсеналов, либо произвели недавно.

Новая военная помощь Украине может превзойти по объему все предыдущие поставки за три года, заметила обозреватель. В пакет войдут 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты класса «воздух — земля» или ракеты JASSM.

«Очень богатые страны покупают лучшее в мире оборудование, а у нас лучшее в мире оборудование. Мы производим оборудование, равного которому нет», — процитировала Трампа автор статьи.

В перечень военной помощи войдут американские комплексы ПВО Patriot. Из них три закупит Германия, и один — Норвегия.

Кроме того, в пакет могут быть включены ракеты класса «земля — земля» ATACMS, которые ранее уже поставлялись на Украину.