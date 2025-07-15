Минобороны показало кадры из освобожденного села Петровка

Штурмовики ВС РФ подняли флаг России и знамя своей части над поселком Петровка в ДНР.

Поселок городского типа был освобожден бойцами группировки "Южная".

"Противник пытается задержать нас "птичками", но мы продвигаемся стабильно, хорошо, выполняем задачи. Все горят идеей победы. Бывали моменты, когда доходило до стрелковых боев, но обычно противник бежит, когда мы подходим. Никто не устоит перед натиском русской армии", - рассказал оператор БПЛА с позывным "Зима".

Петровка расположена в нескольких километрах к западу от Торецка. Благодаря продвижению российских частей, ВСУ здесь попали в окружение.

Военное ведомство также сообщило об освобождении села Воскресенка на границе ДНР и Днепропетровской области. Из него ВСУ выбили подразделения группировки "Восток".