Крылатые ракеты для самолетов, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), могли бы долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, речь идет о «серьезных ракетах» дальностью от 370 километров до 1000.

«Они могли бы долететь и до Москвы, и до Санкт-Петербурга. Идет эскалация конфликта, но мы, безусловно, справимся. Мы сейчас бьем целенаправленно по аэродромам, по авиации, наша противовоздушная оборона работает. Запугать нас не удастся», - подчеркнул Василий Дандыкин.

17 ноября 2024 года президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS (дальность от 165 до 300 км). Через два дня ВСУ провели первую атаку с их использованием по объекту на территории Брянской области. В декабре того же года новый президент США Дональд Трамп назвал этот шаг глупым.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о том, что Вооруженным силам Украины необходимо выйти из оборонительной позиции и в этом им могут помочь немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Он также сообщил о снятии ограничений на дальность передаваемого Украине оружия, и засекретил военные поставки.