Две страны ЕС предложили закупить оружие для Киева у США

Нидерланды и Дания готовы закупить американское оружие для Украины в рамках плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Le Monde.

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Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон и НАТО договорились о поставке оружия Украине за счет европейцев. Германия предложила профинансировать закупку двух систем Patriot для Киева.

Дания также «полностью готова» участвовать в плане Трампа по закупке оружия для Украины и окажет Киеву финансовую поддержку, пообещал министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен перед встречей с представителями Евросоюза в Брюсселе.

«Нам нужно проработать детали», - подчеркнул министр.

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Его нидерландский коллега Каспар Велдкамп заявил, что Амстердам также рассматривает возможность участия в закупках американского оружия для Украины.

«Мы посмотрим, что можно сделать в связи с заявлениями господина Трампа, и будем исходить из этого», - сказал Велдкамп.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны могут использовать для поставок Украине свои арсеналы и затем пополнить их американским оружием. По его словам, помимо Германии, Дании и Нидерландов, среди потенциальных покупателей оружия для Киева есть и другие государства-члены НАТО, в том числе Канада, Норвегия, Швеция и Британия.