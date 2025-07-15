Атаки вооруженных сил Украины по мирным жителям России призваны спровоцировать Москву на мощный ответный удар, для того, чтобы иметь возможность жаловаться. Об этом заявил News.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он отметил, что Киев проводит провокационные «целенаправленные атаки на мирных жителей» в России.

«Делаются с одной-единственной целью - спровоцировать Россию на мощный ответный удар, чтобы потом пищать на весь мир, требовать помощи. Я думаю, что господину Трампу не мешало бы ознакомиться не только с теми материалами, которые ему поставляет Украина, но и теми, которые публикуются в наших СМИ и Telegram-каналах», - заявил Джабаров.

Ранее Трамп объявил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении огня в течение 50 дней. Американский президент подчеркнул, что «очень недоволен» Москвой.

Сенатор Джабаров: Киев надеется на сверхоружие от США

По данным западных СМИ, Трамп жаловался, что президент России Владимир Путин продолжает совершать атаки на Украину даже после «очень приятных» телефонных звонков, в которых он выражает желание достичь мирного соглашения.