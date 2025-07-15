В Левой партии Германии раскритиковали планы правительства страны по закупкам американского оружия для Украины. Как сообщает RND, левых политиков возмутили «радужные перспективы прибыли» для США.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Вашингтон и НАТО достигли договоренности о поставке оружия Украине за счет европейцев. Германия предложила профинансировать закупку двух систем Patriot для Киева, заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус. Страна уже передала Украине три своих системы Patriot.

Также Берлин поставил ВСУ зенитные ракетные комплексы Iris-T и танки Gepard. Однако закупка военной техники в США для поставок Украине - это новый подход.

«ЕС будет платить за это [системы Patriot для Киева - прим.ред.]. Мы ничего не потратим», - пообещал Трамп.

Представитель Левой партии Ульрих Тоден заявил, что закупка систем Patriot в первую очередь направлена на то, чтобы угодить президенту США. Он отметил, что американцы могли бы помочь Киеву безвозмездно.

«Вооруженные силы США располагают достаточным количеством систем ПВО Patriot, поэтому бесплатная передача ограниченного количества была бы легко осуществима без ущерба для их собственной обороноспособности», - подчеркнул Тоден.

Поскольку партнёры по НАТО начнут закупать оружие для Украины у США, американская военная промышленность будет обеспечена регулярными заказами и, следовательно, «радужными перспективами прибыли», подчеркнул представитель партии.