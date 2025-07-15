Раскрыто, что произойдет в зоне СВО за "отведенные" Трампом 50 дней
Военный обозреватель Виктор Баранец ответил на вопрос о том, как изменится ситуация в зоне проведения специальной военной операции в течение 50 дней, о которых говорил в своем заявлении президент США Дональд Трамп, угрожая России новыми пошлинами, если не будет достигнуто перемирие в украинском конфликте.
Он обратил внимание в интервью News.ru, что в среднем в последнее время ВС РФ берут под контроль примерно два, а то и три населенных пункта.
"За 50 дней, если взять хотя бы усредненный показатель, это может быть полсотни взятых пунктов", — допустил обозреватель. "Нам самое главное — выполнять задачи по взятию территории той же Донецкой Народной Республики", - сказал он, добавив, что необходимо полностью выйти на ее административные границы. А пошлины Трампа, подчеркнул Баранец, отвлекать наших военных не должны, пусть в Вашингтоне забавляются.