Появились подробности о новом типе атакующих российское приграничье беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород новым типом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Дартс» с корпусом из пенопласта и фанеры. Такие подробности об устройстве появились у военного журналиста Геннадия Алехина в Telegram-канале.

© Lenta.ru

Он отметил, что украинские военные использовали такой тип дронов в российском приграничье впервые. По сведениям Алехина, вес взрывчатки, которую несет «Дартс», составляет около четырех килограммов.

«Частично защищен от РЭБ, собирается в Харькове. Стоимость порядка 1000 долларов. Максимальная дальность полета до 50 километров, скорость — до 160 километров в час», — написал журналист.

Ранее стало известно, что пять человек пострадали из-за атаки украинского дрона в белгородском Шебекино.

До этого в Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ были ранены два человека.