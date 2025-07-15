Российские военные уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) IRIS-T производства Германии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, артиллерию и ракетные войска.

Были уничтожены инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Бои шли в 142 районах.

В результате действий российских войск, были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские солдаты взяли под контроль трассу Красноармейск — Родинское, последнюю трассу снабжения группировки ВСУ в Покровске (украинское название Красноармейск).

Он отметил, что теперь обе «артерии», которые вели в город, теперь простреливаются российской армией.