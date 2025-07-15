Армия РФ освободила Воскресенку и Петровку в ДНР
Подразделения ВС РФ освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Как отметили в оборонном ведомстве, Воскресенку освободили бойцы группировки войск "Восток".
Поселок городского типа Петровка был освобожден в результате действий подразделений Южной группировки ВС РФ.
Воскресенка расположена прямо на границе ДНР и Днепропетровской области Украины примерно в 15 километрах северо-западнее Великой Новоселки.
В свою очередь, Петровка находится в нескольких километрах к западу от города Дзержинск (Торецк).