Армия РФ освободила Воскресенку и Петровку в ДНР

Подразделения ВС РФ освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, Воскресенку освободили бойцы группировки войск "Восток".

Поселок городского типа Петровка был освобожден в результате действий подразделений Южной группировки ВС РФ.

Воскресенка расположена прямо на границе ДНР и Днепропетровской области Украины примерно в 15 километрах северо-западнее Великой Новоселки.

В свою очередь, Петровка находится в нескольких километрах к западу от города Дзержинск (Торецк).