Минобороны отчиталось об ударе по аэродромам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России за сутки нанесли удары по аэродромам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Помимо аэродромов, поражение было нанесено местам сборки и хранения БПЛА, складам с боеприпасами, станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T, произведенным в Германии.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в небе над Россией уничтожили более полусотни украинских беспилотников. Больше половины беспилотников перехватили над Белгородской областью — 32 штуки. Еще 12 дронов средства противовоздушной обороны уничтожили над Воронежской областью.