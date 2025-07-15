Украинские военные оказались в окружении в поселке Щербиновка под Дзержинском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что на Украине информация о попадании войск в окружение замалчивается. Однако об этом уже заявил в своих социальных сетях немецкий журналист Джулиан Репке. Он также подчеркнул, что российские военные продвигаются в район Дзержинска.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что взятие села говорит о том, что российские войска подбираются к одному из ключевых опорных пунктов ВСУ в регионе — городу Гуляйполе.