Выпускающий ЗРК «Тор» завод утроил производство с начала СВО

Ижевский электромеханический завод «Купол», выпускающий, в частности, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор», утроил производство с 2022 года, когда началась специальная военная операция (СВО). Об этом генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов заявил в интервью журналу «Национальная оборона».

«Да, наше производство в 2024 году выросло в 1,6 раза. Все обязательства перед заказчиками выполнены. Завод стал крупнейшим работодателем региона», — добавил руководитель.

По его словам, вырос выпуск не только продукции военного назначения, но и гражданских товаров.

В феврале заместитель генерального директора Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн сообщил, что страны Африки проявляют большой интерес к боевой машине стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО» производства «Купола».