В США усомнились в скорой передаче Киеву систем Patriot

Вашингтон не сможет оперативно передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Ранее Трамп объявил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении огня в течение 50 дней. Он также сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке оружия Украине за счет европейцев. При этом Германия предложила профинансировать закупку двух систем Patriot.

Журналисты обратили внимание, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что наряду с системами Patriot, вероятно, Украине будет поставлено и другое «очень современное» оружие. Однако не стоит ожидать, что поставки будут сделаны быстро.

«Хотя обещание поставлять системы Patriot, как ожидается, снизит давление на администрацию Трампа как внутри страны, так и со стороны других членов НАТО с целью увеличения военной поддержки Украины, острая нехватка систем в Соединенных Штатах гарантирует, что в обозримом будущем поставок не будет», - подчеркивается в статье.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский о проведении «очень хороших» телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он также поблагодарил американского лидера «за готовность поддерживать Украину и работать в дальнейшем вместе».