Стало известно об ускорении наступления ВС РФ на Красноармейск

Российские войска продолжают наступление на Красноармейск (украинское название Покровск). Какое значение имеет этот населенный пункт для Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам полковника, командование ВСУ перебросило к Красноармейску две свежие бригады, однако в бой они вступили уже с большими потерями, а российские войска продолжают охват города с левого и правого флангов.

«Конечно, давать прогнозы - дело неблагодарное, но я думаю, что в ближайшие две-три недели что-то будет двигаться», - отметил он.

Почти 6 тысяч солдат ВСУ могут оказаться в огневом мешке под Красноармейском

При этом Анатолий Матвийчук не сомневается в том, что на этом направлении действуют инструкторы НАТО по применению техники и вооружения западного производства, а также «иностранные военные, которые участвуют в боевых действиях».

Огромная потеря для ВСУ

Красноармейск имеет большое стратегическое значение для Вооруженных сил Украины, так как именно через него сейчас идет движение военной техники и личного состава, а также город является ключом к Краматорску и Славянску, пояснил военный эксперт.

«Утратить контроль над Покровском - огромнейшая потеря для ВСУ», - заметил Анатолий Матвийчук.

Ранее в Минобороны России сообщили об успешных операциях под Красноармейском и уничтожении итальянского БТР «Пума». Также в ведомстве отмечали, что в ходе наступления подразделения группировки «Центр» продолжают продвигаться вглубь обороны украинских войск.

По информации СМИ, российским спецназовцам на этом направлении противостоят 425-й штурмовой полк «Скала» и «Птахи Мадьяра», которые пытаются остановить их продвижение в направлении Красноармейска. Однако российские операторы БПЛА перехватили инициативу в небе у противника и «надежно прикрывают штурмовые группы, наступающие на стратегически важный Красноармейск».