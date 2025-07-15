Минобороны сообщило о новых сбитых беспилотниках в Белгородской области

Российские системы противовоздушной обороны утром 15 июля менее чем за час уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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По информации ведомства, дроны самолетного типа были нейтрализованы в период с 08:15 до 09:00 по московскому времени. Информация о возможных разрушениях или пострадавших не приводится.

Министерство обороны России этим утром сообщило, что в ночь на 15 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 — в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя, в том числе двухлетний мальчик, пострадали в Шебекинском округе в результате атаки беспилотников. По его словам, ребенка доставили в областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадиной височно-теменной области.