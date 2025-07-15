Купянск, Сумы, Красноармейск: обстановка в зоне СВО к утру 15 июля

В Минобороны РФ сообщили об успешной операции военного вертолета Ка-52м и уничтожении антенн управления украинскими беспилотниками. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро вторника, 15 июля.

Красноармейское направление

Расчеты российских FPV-дронов дезорганизовали систему управления и связи ВСУ под Красноармейском, заявили в Минобороны России. ВС РФ уничтожили антенны радиоуправления, ретрансляторы и станции спутниковой связи ВСУ.

Особое внимание операторы ударных дронов уделяли уничтожению антенн управления украинскими беспилотниками. В результате ВСУ на этом направлении потеряли возможность координировать действия своих дронов.

«Аргументы и факты» сообщают со ссылкой на военных обозревателей, что ВСУ начали оставлять позиции к востоку от Красноармейска, по линии Миролюбовка-Николаевка-Новоэкономическое. Отмечается, что украинские силы отходят по единственному оставшемуся пути.

Операция под Константиновкой

ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, расположенный в заброшенном здании в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. Операторы FPV-дронов российской 6-й мотострелковой дивизии также поразили американскую станцию радиоэлектронной борьбы.

Удар Ка-52м

Экипаж военного вертолета Ка-52м ликвидировал живую силу ВСУ в лесистой местности, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север».

Удар по ВСУ был нанесен авиационными ракетами. После этого экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Сумское направление

Старший офицер 30-го мотострелкового полка ВС РФ с позывным «Ораз» рассказал ТАСС, что российские артиллеристы уничтожили колонну из пяти машин в Сумской области. Он отметил, что речь идет об отражении контратаки ВСУ на сумском направлении. Артиллеристы использовали гаубицы Д-30, «Мста-Б», расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и минометы.

«Враг пытался сделать накат - пойти в наступление, но их вовремя засекли. <…> Вся техника была полностью уничтожена, сгорела, живую силу добивали уже на отходе», - подчеркнул военный.

Уничтожение пункта ВСУ под Купянском

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российским авиаударом был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ у Купянска в Харьковской области. ВСУ потеряли около 30 солдат и более десяти различных машин в поселке Боровское.

По словам Марочко, украинские солдаты, пренебрегая техникой безопасности, сами рассекретили свое место дислокации. Он заявил, что днем они выезжали к реке Волосская Балаклейка для «массовых купаний».