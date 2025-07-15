Атаки ВСУ: как прошла ночь 15 июля

Сегодня ночью Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками шесть регионов России. Какие области оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны РФ, с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего – 32 – были сбиты над территорией Белгородской области. 12 БПЛА были перехвачены в небе над Воронежской области, шесть над акваторией Черного моря. Липецкую область атаковали три дрона, и по одному беспилотнику уничтожены над территориями Ростовской и Курской областей, говорится в Telegram-канале российского военного ведомства.

Воронежская область

В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.

«Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области», - пояснил он, не назвав точное число пострадавших.

По данным главы региона, также в результате атаки беспилотников повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома в пригороде и в одном из районов области, и посечен ряд торговых объектов и автомобилей.

Во время удара по Воронежу украинскими беспилотниками пострадали пять человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, не уточняя источник информации.

Ростовская область

Силы и средства противовоздушной обороны сегодня ночью сбили беспилотник в Верхнедонском районе. Об этом рассказал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», - пояснил Слюсарь, не раскрыв тип дрона.

Липецкая область

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что на территории региона упали два беспилотника, один из них в промышленной зоне Ельца.

«Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет», - пояснил глава региона.

Также, по его словам, беспилотник упал рядом с частным жилым домом в Добринском районе. Но здесь жертв и пострадавших нет.

Telegram-канал Shot сообщил о двух взрывах, которые были слышны над Ельцом в Липецкой области. По словам местных жителей, от взрывов в разных частях города тряслись окна.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали пляж в Курской области. В результате погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. Среди погибших был и пятилетний мальчик, пытавшийся защитить маму. Он умер по дороге в московскую больницу.