Раскрыты подробности обучения солдат ВСУ британскими инструкторами

Британские инструкторы обучали штурму солдат, мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ), всего за 30 минут. Об этом журналистам РИА Новости рассказал пленный военнослужащий из Львова Петр Климишевский.

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По его словам, инструкторов было двое, сопровождал их русскоязычный переводчик. Они за полчаса дали консультации по действиям в условиях городской застройки, сами этот стиль они называли «Урбан», при чем за данное время они успели разобрать только штурм ступенек здания.

Климишевский добавил, что судя по тому, как уверенно инструкторы держали в руках оружие, они были похожи на наемников, отметив общие черты с британским спецназом.

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Ранее пленный украинский солдат рассказал о процветающих у командования идеях фашизма. По его оценкам, там царит русофобское настроение, а некоторые представители командования имеют татуировки, на которых изображены трезубцы и свастика.