Япония отказалась поставлять летальное оружие Украине

Токио придерживается своих принципов и не отправляет на Украину летальное вооружение, предоставляя Киеву лишь гуманитарную, восстановительную помощь и содействие в разминировании, заявил посол Японии в Москве Акира Муто.

По его словам, Япония не поставляет летальное оружие Украине, передает ТАСС.

Дипломат заявил: «Три принципа передачи оборонного снаряжения и технологии, которым Япония следует при передаче оборонного оборудования иностранным государствам, не допускают передачи Украине летального оружия, и наша страна действует в соответствии с данными правилами».

Муто добавил, что японская помощь Украине строится на основе конституционно-правовых норм, предусматривающих исключительно мирный характер содействия. По его словам, Япония оказывает гуманитарную помощь, помогает в восстановлении и реконструкции, а также поддерживает проекты по разминированию на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Японии заявил о готовности Токио к возобновлению переговоров с Россией. Дональд Трамп заявил о дефиците риса в Японии и пожаловался на отказ Токио закупать рис у США. Премьер-министр Японии отказался от участия в саммите НАТО.