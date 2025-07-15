У США проблемы: воздушное пространство Аляски уязвимо для российской авиации

Аляска в случае полномасштабного конфликта США и России первой почувствует мощь ВС РФ. Самый крупный штат Америки фактически беззащитен перед российской авиацией. Такими выводами поделились аналитики Military Watch.

«Воздушное пространство Аляски стало уязвимым для китайских и российских бомбардировщиков из-за отмены жизненно важного проекта E-7 «летающий радар»», – пишут авторы американского издания. Military Watch подчеркивает, что российская армия за последние годы заметно усилила свой воздушно-стратегический потенциал.

Были модернизированы тяжелые бомбардировщики Ту-95 до версии Ту-95МСМ, запущено серийное производство новейших Ту-160М, а также созданы высокоточные ракеты воздушного базирования, способные поражать цели на значительном удалении. Все эти средства вполне могут быть использованы в северной акватории, включая район вокруг Аляски.

Дополнительную угрозу, как указывается в публикации, представляют истребители пятого поколения Су-57, производство которых набирает обороты. Эти самолеты могут сопровождать бомбардировщики при выполнении боевых задач, обеспечивая им прикрытие и усиливая ударную мощь. Ожидается, что к 2028 году в войска поступит усовершенствованный вариант Су-57М1 с улучшенной малозаметностью, увеличенной дальностью полета и новыми типами крылатых ракет. Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство у американских военных экспертов.

Они считают, что существующие наземные системы ПВО и устаревшие самолеты E-3 Sentry уже не способны обеспечить полноценную защиту региона от современных угроз. При отсутствии своевременной модернизации оборонительных рубежей США рискуют столкнуться с уязвимостью, которую может использовать потенциальный противник, пишет АБН24. Ранее «ФедералПресс» писал, что в НАТО ждут реакции Владимира Путина на заявления Трампа по Украине и пошлинам.