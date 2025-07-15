Свыше полусотни дронов сбили в небе над Россией

Свыше полусотни украинских беспилотников уничтожено в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны.

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По данным министерства, больше половины беспилотников перехватили над Белгородской областью – 32 штуки. Еще 12 дронов средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Воронежской областью. Кроме того, три летательных аппарата сбили над Липецкой областью, и по одному – над Ростовской и Курской областями.

Помимо этого, шесть дронов были сбиты над Черным морем.

Сведения о работе ПВО в Липецкой области, которая фигурирует в сообщении Минобороны, появились рано утром 15 июля. Взрывы прогремели над городом Ельцом, об этом сообщили местные жители. По их словам, грохот был настолько сильным, что от него дрожали стекла.