Российский танк отбил атаку FPV-дронов

Экипаж танка ВС РФ во время боевой работы по поддержке огнем пехоты был обнаружен противником и атакован украинскими беспилотниками. Экипаж огнем из стрелкового оружия посбивал прилетевшие FPV-дроны и продолжил стрелять из пушки.

"На одном из направлений - не буду уточнять, где именно, - работали мы с закрытой огневой позиции. Как раз на этом самом танке. В тот день наша пехота поселок штурмовала, мы поддерживали огнем. Командование по рации сообщило, что перехвачен разговор украинцев: наша точка обнаружена, противник запросил поддержку FPV-дронов, чтобы уничтожить танк", - рассказал РИА Новости механик-водитель с позывным "Столичный".

Танкисты понимали, как остро нуждаются штурмовики в их поддержке и решили не уводить танк с раскрытой позиции, а обороняться.

"Налетели FPV, мы их посбивали из автоматов и ручного пулемета. Был промежуток, пока летели новые. Мы в это время запрыгнули обратно в танк и продолжали работать, помогая пехоте. Потом FPV долетели, мы опять выскочили, рассыпались и стали обороняться. Не буду врать: три дрона попали в танк, три мы сбили. И продолжили работать. В итоге мы подавили нужные укрепрайоны противника, пехота благополучно зашла в поселок. И только после этого нам поступила команда уводить машину", - продолжил танкист.

Их Т-72 получил незначительные повреждения, своим ходом доехал до места ремонта и через неделю был восстановлен.