Международное французское радио RFI сообщает, что в Национальном стратегическом обзоре, который был подготовлен по заказу президента Франции Эммануэля Макрона, говорится, что Европа должна строить оборону, исходя из гипотетического конфликта с Россией в течение уже ближайших 3-5 лет.

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В документе подчеркивается, что эта гипотеза является "центральной с точки зрения интересов обороны и безопасности европейского континента".

Авторы доклада предполагают, что новые наступательные действия против Украины могут проходить уже вблизи Европы, например, в Молдавии или на Балканах.

Не исключаются и боевые действия непосредственно в государствах-членах НАТО. При этом наивысшим риском признается ситуация, когда это будет совпадать "с масштабной операцией в другом регионе мира, что отвлечет американские силы".

В документе делается вывод, что таким образом поддержка Украины для европейцев является "задачей первостепенной важности", а исход украинского конфликта "имеет ключевое значение для Европы". Также заявляется, что Украина имеет "необратимый путь" к будущему вступлению в НАТО.

ЕС может ударить по Балтике в рамках войны с Россией

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что существует вариант, при котором Европа могла бы не тратить такое количество денег налогоплательщиков на Украину. По его словам, для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог, основанный на взаимном уважении. "Но мы видим, что он (этот вариант, - Ред.) сейчас не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах".