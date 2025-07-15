Степашин: после СВО отношение Запада к России изменится

Бывший российский премьер-министр Сергей Степашин заявил в интервью РИА Новости, что после СВО Запад поменяет своё отношение к России.

«Ну и, как я понимаю, когда закончится всё это хозяйство боевое, и когда всё-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране. Абсолютно в этом убеждён», — подчеркнул он.

По словам Степашина, сегодня западные страны воюют не за Украину, а в последний раз пытаются «разбить» Россию.

«Пытаются всё-таки ещё раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию. Разбили Советский Союз, ну и мы сами ещё себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию», — добавил бывший премьер-министр.

Ранее Степашин назвал мир на Украине смертью для Владимира Зеленского.

Также он подчёркивал, что Россия никогда не уйдёт из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.