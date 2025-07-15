Марочко: ВКС России уничтожили до 30 солдат ВСУ под Купянском

ЛУГАНСК, 15 июля /ТАСС/. Военнослужащие РФ авиационным ударом уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Купянска Харьковской области, противник потерял около 30 солдат и свыше 10 различных машин. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, украинские солдаты, пренебрегая техникой безопасности, сами рассекретили свое место дислокации.

По его словам, украинский пункт временной дислокации в поселке Боровское Купянского района Харьковской области уничтожен в результате совместной работы российских разведчиков и авиации. Силы РФ ударили по противнику корректируемой авиационной бомбой, уточнил Марочко.

"По первичной информации, уничтожено около 30 боевиков, 12 единиц автомобильной и бронированной техники, одно орудие полевой артиллерии. Следует отметить, что украинские боевики сами пренебрегли внутренними инструкциями, средствами маскировки и в дневное время суток выезжали к реке Волосская Балаклейка для массовых купаний в водоеме", - сказал Марочко.