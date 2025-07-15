40-градусная жара осложняет боевую обстановку в зоне СВО

Боевая обстановка в зоне специальной военной операции (СВО) осложняется из-за 40-градусной жары. Об этом ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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"Сложная ситуация сейчас на всех направлениях, и не из-за того, что стали больше оружия поставлять Украине, а из-за того, что температура зашкаливает за 40 градусов, это не хорошо и не комфортно для наших военных", — сказал парламентарий.

Он отметил, что, несмотря на жаркую погоду, бойцы Вооруженных сил РФ продолжают двигаться вперед на Запорожском направлении, в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Сумской и Днепропетровской областях Украины. По данным Гидрометцентра РФ, температура воздуха в городах ДНР побила рекорд 1996 года. Так, в Амвросиевке столбики термометров показали отметку в +41,2°C.

В последние дни из-за жары в ДНР начали происходить природные пожары. Так, 9 июля более 500 сотрудников МЧС были привлечены к ликвидации 55 очагов ландшафтных пожаров на территории республики. Уточнялось, что огнем охвачены сотни гектаров сухостоя, при этом обстановка остается стабильно сложной. Самые крупные возгорания ликвидируют в Амвросиевском, Шахтерском, Харцызском, Тельмановском, Новоазовском муниципальных округах и городском округе Енакиево.