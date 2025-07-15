Артиллеристы морпехов ТОФ уничтожили цели противника в Сумской области

Артиллеристы морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине уничтожили цели противника в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские подразделения 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили оборонительные сооружения и боевую технику ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации.

Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов.