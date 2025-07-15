Оператор БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировка войск «Север» с позывным Изя рассказал, что украинские операторы БПЛА в Сумской области целенаправленно атаковали FPV-дронами двух женщин, просивших помощи у ВС России с табличкой «Мы русские».

По словам военного, сопровождая штурмовой отряд с БПЛА, он увидел, как в деревне шёл бой, а у позиции боевиков ВСУ находились мирные жители, которые просили, чтобы их вывели и помогли им.

«При ближнем облёте я увидел надпись на плакате: «Мы русские». После этого я отлетел на смену батареи и заметил, что туда летит вражеский FPV. Мы уже ничего не смогли сделать, (дрон ВСУ — RT.) полетел в этот дом, где были мирные люди», — цитирует мужчину РИА Новости.

Ранее беженка из ДНР рассказала, что выжила при ударе БПЛА ВСУ благодаря виноградной лозе.