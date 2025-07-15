Снайпер ВС РФ уничтожил разведчика из элиты спецназа ВСУ Иваненко в ДНР

Российский снайпер ликвидировал разведчика из элиты спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР), который 13 июля перешел под контроль России. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

"Точным выстрелом нашего снайпера уничтожен разведчик из элиты спецназа ВСУ Максим Иваненко", - сказал Рогов.

По его словам, информацию подтвердил, в том числе, противник. 14 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Николаевки создало ВСУ серьезные проблемы с логистикой, и они могут в скором времени потерять Часов Яр. По его словам, в настоящее время на Константиновском направлении идут наиболее ожесточенные бои, преимущественно в районе населенного пункта Яблоновка.

Николаевка находится примерно в 6 км от Константиновки, которая является следующим важнейшим для логистики населенным пунктом для группировки ВСУ, расположенной в Краматорско-Славянской агломерации, поделился глава ДНР.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что после освобождения Николаевки Вооруженные силы России подошли вплотную к населенному пункту Димитров в ДНР.