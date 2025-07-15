Во Франции спрогнозировали масштабный конфликт в Европе к 2030 году

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции представил «Национальный стратегический обзор — 2025» (RNS 2025). Согласно документу, к 2030 году в Европе возможен крупный вооруженный конфликт, который затронет Францию и ее союзников.

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В обзоре подчеркивается, что основная угроза в ближайшие годы - это вероятность «открытой войны в сердце Европы». Конфликт, предположительно, развернется за пределами территории Франции, но страна может быть вовлечена в него вместе со своими партнерами.

Главной деструктивной силой на континенте бездоказательно объявлена Россия. Французские военные аналитики полагают, что Россия представляет непосредственную угрозу интересам Франции, ее партнеров и союзников. В том числе за счет партнерских отношений с Ираном, КНДР и Китаем. Кроме того, французов беспокоит, что усиление ВС РФ идет ускоренными темпами.

Ранее Владимир Путин назвал «бредом собачьим» заявления о якобы желании РФ напасть на страны НАТО.