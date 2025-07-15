Спецпредставителю Трампа показали портреты ликвидированных бойцов ВСУ

В Киеве спецпредставителю президента США Дональда Трампа Киту Келлогу показали портреты сотен ликвидированных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале, приложив соответствующее видео.

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На кадрах видно, как Келлог и Ермак прошли мимо стены, на которой размещены портреты бойцов ВСУ. Делегации возложили цветы к мемориалу.

«Благодарю Кита Келлога за это постоянное общение, за взаимопонимание и конструктивное видение, поддержку Украины», — написал Ермак.

Ранее Келлог сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским решение американского лидера Дональда Трампа по поставкам вооружения Украине через страны НАТО.