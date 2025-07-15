«К анонсам Зеленского надо относиться как к рядовому сотрясанию воздуха. За эти годы мы уже привыкли к тому, что глава киевского режима практически ежедневно вбрасывает в инфополе различные информационные фейки, не обремененные абсолютно никакой логикой и не содержащие никакой правды», – пояснил политолог.

По его словам, даже если европейские страны реально передадут Киеву дальнобойные ракеты, то их количество будет крайне ограниченным. Запад сам испытывает серьезный ракетный дефицит, который физически не получается восполнить, даже при вливании больших финансовых ресурсов. Следует обратить внимание и на то, что Россия обладает серьезными системами противовоздушной обороны, которые способны перехватывать дальнобойные ракеты, которым придется для совершения так называемых «ударов вглубь» пройти эшелонированные линии обороны.

«Поэтому, думаю, что чисто гипотетический «запуск вглубь» обречен на провал по простой причине: ракету перехватят и ликвидируют, вот и всё. Есть еще один нюанс. Кто бы и что бы не пытался передавать киевс дят до своих целей, а наши ракеты, особенно новые гиперзвуковые модели вооружений, без препятствий переходят любые системы противовоздушной обороны западного типа», – отметил Котов.

Политолог подытожил, что заявления Зеленского – всего лишь никому не нужная и крайне невыгодная для Запада попытка эскалации, которая приведет к нулевому результату и только ухудшит попытки мирного урегулирования. Напомним, также Зеленский после встречи с Келлогом призвал усилить санкции против России. Фото: flickr.com / President Of Ukraine (Public domain)