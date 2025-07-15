Пентагон запустил серийное производство ракет PrSM

Пентагон объявил о начале серийного производства оперативно-тактических ракет Precision Strike Missile (PrSM), разработанных для оснащения войск США в стратегически важных регионах — Европе, Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Новая ракета дальностью до 500 км создана как промежуточное звено между реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами малой дальности. PrSM, разработанная военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, должна в перспективе полностью заменить ATACMS. По мнению аналитиков, поставки ATACMS Украине могли быть связаны с необходимостью освободить склады под новые ракеты.

Программа разработки стартовала в 2016 году, а первые опытные образцы поступили в войска осенью 2023 года. Ракеты PrSM совместимы с пусковыми установками M142 HIMARS и M270 MLRS. Эти же платформы использовались для запуска ракет ATACMS. Хотя новые ракеты поступят и в Европу, основным направлением их применения в Пентагоне называют Азиатско-Тихоокеанский регион. PrSM разработаны с учетом задач многодоменных тактических групп — мобильных подразделений с дальнобойным ракетным вооружением, которые США намерены развернуть в акваториях Южно-Китайского, Восточно-Китайского и Желтого морей. В случае конфликта с Китаем из-за Тайваня, эти силы должны будут атаковать военно-морские цели и береговую инфраструктуру КНР. Не исключено, что первые серийные PrSM получит и Украина - для боевых испытаний.

Киев уже пусковыми установками HIMARS и MLRS, совместимыми с новыми ракетами. В июне замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность, что США при президенте Дональде Трампе будут только наращивать деятельность по развертыванию ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что шаги американских военных не только не показывают разворотов в планах США по развертыванию РСДМ в различных регионах мира, но и заставляют думать, что подобная деятельность будет только наращивать темпы.