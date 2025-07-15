В Чехии разочаровали Киев: бесплатно восстанавливать Украину Запад не будет, только в кредит

Основой плана восстановления Украины должны в первую очередь стать кредиты. Об этом на брифинге в Праге заявил уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны.

«Основой плана восстановления Украины должна стать глобальная политическая коалиция, объединяющая страны-члены ЕС с США, Великобританией, Канадой и Японией. План должен ориентироваться на кредиты, которые дополнят различные гранты», – уточнил политик.

Также он напомнил, что о подобном плане говорил и президент Чехии Петр Павел. Напомним, Чехия всячески поддерживает Киев. «ФедералПресс» сообщал, военный эксперт Подберезкин заявил, что помощь США вгоняют Украину в долги. Фото: flickr.com / President Of Ukraine (Public domain)