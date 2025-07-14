Появилось фото грандиозного пожара в Чугуеве после удара ВС РФ

Жители Чугуева опубликовали фото масштабного пожара в городе, вызванного ударом российских БПЛА.

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"Герани" отработали по целям, пишет "Изнанка".

Удары наносились по учебным центрам ВСУ, где готовят подразделения территориальной обороны, иностранных наемников и молодых новобранцев в возрасте 18-24 лет, сообщило харьковское подполье.

Первые сообщения о подходе российских дронов появились в 21:54. "Герани" не пикировали, а ходили кругами над городом. В Чугуеве объявили воздушную тревогу, жителей призвали перейти в укрытия.

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В 22:03 раздался первый взрыв, через семь минут - еще два. В 23:01 ПВО предупредила, что над городом кружит еще как минимум один беспилотник.

В Чугуеве находится военный аэродром, где ремонтируют и вооружают вертолеты ВСУ, обучают операторов БПЛА. Имеющиеся в городе заводы ремонтируют украинскую бронетехнику, а по окрестным лесах спрятаны учебные лагеря для новобранцев.