Военблогер сообщил о продвижении ВС России в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) продвигаются возле пяти населенных пунктов. Об этом сообщил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, на константиновском направлении ВС России продвигаются в районе Александро-Калиново и Яблоновки. В свою очередь, на красноармейском направлении продвижение замечено в районе населенных пунктов Федоровка, Новоторецкое и Родинское.

Ранее Рожин сообщил, что ВС России начали окружение городской агломерации Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).