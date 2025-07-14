США заявили о прекращении безвозмездного финансирования военной помощи Украине

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News Вашингтон прекращает безвозмездное финансирование военной помощи Украине.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп принял разумное решение и заключил соглашение с НАТО, согласно которому Европа и Канада будут оплачивать вооружение, а Соединенные Штаты — производить его. Он добавил, что Вашингтон будет отдавать приоритет поставкам этих вооружений Украине.

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«Я считаю, это серьезный шаг к завершению войны (...) Но если [президент России] Владимир Путин решит продолжать войну на украинской земле, Соединенные Штаты будут продавать оружие Европе, чтобы Украина могла защищаться», — подчеркнул Уитакер.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против Москвы и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по украинскому конфликту. Глава Белого дома обвинил российскую сторону в якобы «пустых разговорах» об урегулировании ситуации на Украине.