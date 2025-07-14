Вооруженные силы Украины (ВСУ) нерационально отнеслись к применению ракет системы Patriot, в связи с чем теперь полностью зависят от поставок США. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Главный редактор ежемесячника Wojsko i Technika Анджей Кинский со ссылкой на эксперта заявил, что украинская армия с самого начала использовала Patriot слишком активно, расходуя больше ракет, чем требовалось.

Кинский добавил, что так же ВСУ поступали и с другим ракетным вооружением, например с первой партией немецких ракет IRIS-T.

«По словам немцев, их должно было хватить на три месяца, а украинцы израсходовали их в три раза быстрее», — сказал он.

Отмечается, что в результате Киев вынужден зависеть от расположения США и переменчивой политики американского лидера Дональда Трампа.