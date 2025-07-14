Появились неожиданные подробности о побеге российских бойцов из украинского плена

Сообщения о том, что четверо российских военных якобы сбежали из украинского лагеря для пленных в Краматорске в ДНР могут оказаться фейком, запущенным центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины. Об этом пишет связанный с группировкой войск «Север» ВС РФ Telegram-канал «Северный ветер».

© Московский Комсомолец

В сообщении канала авторы предполагают, что заявление о побеге российских бойцов может быть информационно-психологической акцией врага для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания.

Стала известна личность одного из сбежавших из плена ВСУ российских военных

Автора «Севера» призвали дождаться окончания истории с бегством военнослужащих и надеяться на благоприятный исход.

Ранее военкор Юрий Котенок указывал, что эта новость активно распространяется в украинских медиа, и призвал молиться за спасение российских бойцов.

При этом ИА Регнум сообщало со ссылкой на брата бойца ВС РФ, что в Краматорске из плена ВСУ сбежал отец пятерых детей - 26-летний Вячеслав Морковкин с позывным «Медный».