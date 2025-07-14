Стало известно, где разместят новые Patriot на Украине

Новые комплексы Patriot, которые США поставят Украине, могут разместить в Киеве, Одессе и Харькове. Об этом «Аргументам и фактам» заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении поставить Украине 17 ЗРК Patriot.

«В Киеве усилят ПВО, может быть, в Харькове установят. 100 процентов разместят в Одессе, так как там порт», — считает Кнутов.

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Кроме того, по его словам, власти Украины могут установить американские Patriot в «местах сборки оружия и логистических центрах, где происходит разгрузка вооружения после вывоза с территории Польши и Румынии». Также Кнутов считает, что с помощью новых ЗРК Киев может «прикрыть места, где строятся совместные заводы по производству беспилотников и ремонту западного оружия».