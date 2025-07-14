Зеленский решил сменить министра обороны Украины

Зеленский предложил на пост министра обороны Украины нынешнего премьера Шмыгаля
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может стать следующим министром обороны страны. Его кандидатуру предложил в своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский.
"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля, безусловно, пригодится на посту министра обороны Украины", - заявил он.
Зеленский отметил, что в этой сфере сейчас сосредоточены "максимальные ресурсы" страны, "максимальные задачи" и большая ответственность.
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Ранее Зеленский также предложил вице-премьеру, министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство страны вместо Шмыгаля. По данным издания "Страна.ua", она является протеже главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который давно с помощью интриг добивается ее назначения на этот пост.
Что касается нынешнего главы Минобороны Рустема Умерова, то его журналисты прочат в послы Украины в США.
При этом депутат Рады Марьяна Безуглая еще в конце июня заявляла о планах украинских властей заменить министра обороны Рустема Умерова и главкома ВСУ Александра Сырского.