Украина нашла замену спутникам Маска

Дания совместно с Европейским оборонным агентством (EDA) предоставит Украине доступ к безопасной и стабильной связи, пишет пресс-служба Минобороны королевства на официальном сайте.

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Напомним, что техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, неоднократно заявлял, что может отключить Украину от системы спутникового интернета Starlink.

«В тесном сотрудничестве с оборонным ведомством ЕС Дания внесла свой вклад в укрепление спутниковой связи Украины для ее защиты от России. Космические решения обладают огромным потенциалом, который может способствовать укреплению обороны как Украины, так и Дании и Европы», — заметил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

В ведомстве отметили, что украинские войска смогут подключать к датским спутникам приемные терминалы и с их помощью координировать боевые действия.

«EDA ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру и рассмотрят возможность аналогичных пожертвований», — пояснили в министерстве.

Напомним, что 3 июля премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала украинский конфликт «войной за будущее Европы».

По ее мнению, если США не окажут Украине необходимую военную поддержку, это станет серьезным ударом для Украины, ЕС и НАТО.