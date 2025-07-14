Стала известна личность одного из сбежавших из плена ВСУ российских военных

В Краматорске из плена ВСУ сбежал отец пятерых детей. Об этом пишет ИА Регнум.

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По словам брата бойца, 26-летний Вячеслав Морковкин с позывным «Медный» вырос в Дзержинске Нижегородской области. В детстве его усыновила семья, в которой было два сына.

Женившись молодой человек стал многодетным отцом, но с женой он развелся еще до СВО.

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Брат военного Вячеслав в беседе с агентством добавил, что семья следит за судьбой бойца по новостям, поскольку с ним нет связи.

Ранее сообщалось, что из лагеря ВСУ под Краматорском сбежали четыре бывших бойца ЧВК «Вагнер». Военный корреспондент Юрий Котенок призвал молиться за сбежавших из украинского плена российских военных.